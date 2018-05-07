Роналду травмирован перед финалом ЛЧ

2018-05-07 11:35 | www.oxu.az | 5

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду был заменен в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» из-за травмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на испанскую прессу, у 33-летнего футболиста растяжение связок голеностопа. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан выразил надежду, что травма Роналду окажется несерьезной.

«Сейчас с Роналду не все в порядке. Но я полагаю, что травма окажется несерьезной», - сказал Зидан.

Напомним, что встреча «Барселона» - «Реал» завершилась со счетом 2:2

В финале Лиги чемпионов 26-го мая мадридцы сыграют с английским «Ливерпулем».