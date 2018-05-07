Презентованы льготные квартиры – ФОТО

2018-05-07 11:38 | www.oxu.az | 5

В рамках подготовительных работ к продаже льготного жилья 4 мая на территории Ясамальского жилого комплекса была организована встреча представителей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, банков-агентов и оценочных компаний.

Как передает Oxu.Az, основная цель мероприятия – продемонстрировать посетителям выставляемые на продажу квартиры в Ясамальском жилом комплексе и дать подробную информацию об использованных стройматериалах и видах ремонта.

В 21 из 29 многоэтаэжных жилых зданий комплекса начались ремонтные работы. Сдать квартиры гражданам планируется летом текущего года.

Отметим, что Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в понедельник начинает продажу квартир в Ясамальском жилом комплексе.

Продажа квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.

На продажу выставляется 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам Азербайджана.