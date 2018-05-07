Назначен директор крупного ГПЗ Туркменистана

2018-05-07 11:33 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Директором газоперерабатывающего завода, расположенного в Ахалском велаяте (области) Туркменистана назначен Доврангелди Сапбаев, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Предприятие принадлежит государственному концерну "Туркменгаз".

Документ был принят в целях скорейшего завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного завода. Напомним, что в Овадан-депе близ туркменской столицы с 2015 года сооружается завод по производству бензина марки A-92, с ежегодной мощностью до 600 тысяч тонн.