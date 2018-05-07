Ужасная авария в Сабирабаде: погибло 6 женщин - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 11:39 | www.oxu.az | 6

Стали известны имена 6 жертв в результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АPA, ими оказались Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы, ее дочери Багирова Фатима Теймур гызы, Багирова Захра Теймур гызы, родственницы Иманова Малахат Мехбалы гызы, Гасымова Хаяла Абдулгасан гызы, Гасымова Гюнай Тофиг гызы.

11:10

Число погибших в результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде выросло до 6 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АPA, все погибшие женщины.

Это мать, две дочки и их близкие родственники.

10:39

В результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде погибло 5 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, тракторный прицеп перевернулся и упал в водоканал. В результате этого в воде утонули 5 человек.

Согласно предварительной информации, 3 из 5 погибших являются членами одной семьи. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными.

Еще несколько человек получили травмы.

10:05

Стали известны подробности тяжелой аварии в Сабирабадском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Шахрияр. Перевернулся тракторный прицеп, а результате чего погибло 5 человек. Еще несколько человек пострадали.

По предварительной информации, погибшие - женщины, которые направлялись на поле для сбора хлопка.

09:53

В Сабирабадском районе произошел тяжелый дорожно-транспортный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, в аварии, произошедшей в селе Шахрияр, погибло 5 человек.