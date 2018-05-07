Синяя дорожка Евровидения-2018: Праздник в Лиссабоне (ФОТО)

2018-05-07 11:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия) официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. В этом году традиционно красную дорожку заменили синей - в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

63‑й конкурс песни «Евровидение», который впервые пройдёт в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве, Украина. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся на "Алтис Арена" 8 и 10 мая, финал - 12 мая.