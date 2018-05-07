Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти

2018-05-07 11:38 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония приема на учебу по программе магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) новой группы студентов Школы управления проектами (SPM – School of Project Management) – группы «М3».

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в понедельник, SPM является проектом, который совместно осуществляется Высшей школой и британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX).

Выступивший на прошедшей в кампусе вуза церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что «M3» – это уже пятая группа слушателей, принимаемых в Школу управления проектами. Он сообщил, что в прошлом месяце прошла торжественная церемония вручения сертификатов магистров по управлению проектами Университета Джорджа Вашингтона первым двум группам выпускников SPM, успешно завершившим учебу. «Уверен, что приобретение теоретических знаний и практических навыков по управлению проектами станет полезным для вас как менеджеров не только при ведении бизнеса, но и в повседневной жизни», – отметил ректор.