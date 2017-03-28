На Украине продали памятник Ленину за 10 тысяч долларов

2017-03-28 16:40 | www.oxu.az | 3

Памятник Владимиру Ленину продали на аукционе почти за 10 тысяч долларов в городе Чоп Закарпатской области, на западе Украины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Впервые на Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптуру передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)», - говорится в сообщении.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Н.О.