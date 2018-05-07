Мухтар Бабаев назвал новые принципы работы Министерства экологии и природных ресурсов

2018-05-07 11:35 | www.apa.az | 8

Новшество в деятельности Министерства экологии и природных ресурсов будет состоять в том, что это ведомство станет более открытым для общественности.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил новый министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. «После этого мы будем более тесно работать с общественностью. Мы постараемся оправдать доверие, возложенное на эту область», - отметил он. Говоря о возможных структурных преобразованиях в министерстве, М.Бабаев заявил, что пока рано говорить об этом: «Мы пока знакомимся с ситуацией».