Руководство ПЕА посетило могилу Гейдара Алиева

2018-05-07 11:51 | www.apa.az | 7

Руководство Партии Ени Азербайджан (ПЕА) посетило в Аллее почетного захоронения могилу Гейдара Алиева в связи с 95-летием со дня рождения общенационального лидера.

Как сообщает АПА, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов, заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА – исполнительный секретарь Али Ахмедов, заместитель исполнительного секретаря партии, депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие возложили венки и цветы к могилам Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой.