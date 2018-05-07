Kapital Bank запустит первый в Азербайджане виртуальный филиал

2018-05-07 11:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года Kapital Bank запустит свой первый виртуальный филиал, сказал в понедельник на презентации мобильной е-подписи, разработанной Информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий, заместитель председателя правления банка Нахид Зейналов.

По словам Зейналова, на сегодня по числу филиалов Kapital Bank является крупнейшим в стране. У банка имеется свыше 100 филиалов и отделений в Азербайджане, а его клиентская база превышает три миллиона физических и юридических лиц.

«В конце прошлого года Наблюдательным советом Kapital Bank была утверждена стратегия на 2018-2020 годы, где развитие цифрового банкинга указано в качестве приоритетного направления. В связи с этим мы в начале текущего года запустили обновленную версию нашего мобильного приложения. До конца текущего года предусматривается предоставление нашим клиентам цифрового филиала действующего по новой концепции. Работы в этом направлении уже начаты»,- сказал Зейналов.