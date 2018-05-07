Ünüvar: “AK Parti’ye teveccüh artarak devam ediyor”

2018-05-07 12:00 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milletvekili aday adayı sayısında yaşanan artışın, milletin AK Parti’ye olan teveccühünün artarak devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda düzenlenen temayül yoklamasında, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammet Aksoy’un yer aldığı Temayül Komisyonu’na başkanlık eden Ünüvar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partililerin adeta düğün alayına dönüştürdüğü temayül yoklamasının, AK Parti’ye yakışır olgunlukta tamamlandığını ifade eden Ünüvar, “İl teşkilatımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, aday adaylarımıza, üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ADAY OLMAK, CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL ARKADAŞI OLMAK ANLAMINA GELİYOR”

Bir soru üzerine, AK Parti’ye 7 bin 200’ün üzerinde milletvekili aday adaylığı başvurusu yapıldığının altını çizen Ünüvar, “AK Parti 2001’de kuruldu, 2002’de iktidara geldi. 16 yıldır iktidarda ve yerel seçim, genel seçim, referandum, Cumhurbaşkanlığı olmak üzere onlarca seçim kazandı. Aday adayı başvuru sayısındaki artış aslında AK Parti’ye olan teveccühün artarak devam ettiğini gösteriyor. Buradaki heyecandan da bunu görüyorsunuz. Herkes aday olmak istiyor. Çünkü aday olmak sadece milletvekili olmak anlamına gelmiyor. Tarihe not düşmek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak anlamına geliyor. ‘Ben milletvekili olarak Mersin’e, Türkiye’ye, insanlığa hizmet etmek istiyorum’ anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ ETKİSİ ARTACAK”