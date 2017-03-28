Закрыто уголовное дело в отношении полковника МНБ

2017-03-28 16:47 | www.oxu.az | 3

Уголовное дело на замначальника Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности, полковника Ильгара Алиева закрыто.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, решение об этом принял следственный орган, который ведет уголовное дело.

Отметим, И.Алиев был арестован в связи с событиями, развернувшимися вокруг МНБ.

20 декабря 2015 года он повесился в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.

A.M.

