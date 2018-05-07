В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая

2018-05-07 11:46 | www.trend.az | 8

Открытие 28-й международной выставки велосипедов и мототранспорта Китая состоялось сегодня в Национальном выставочном центре в Шанхае. Эта выставка превзошла предыдущие по площади проведения и количеству участников. На ней состоялось награждение десяти лучших товаров премией "Инновации в велосипедной индустрии Китая", сообщает агентство "Синьхуа".

Выставка проходит под лозунгом "Интеллектуальное производство - делимся с миром" и продлится до девятого мая.

Площадь выставки составляет около 180 тысяч квадратных метров, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году, здесь представлено 7 500 выставочных стендов, а также около 2000 участников - это заметный рост.