Минэкологии Азербайджана будет проводить более открытую политику

2018-05-07 11:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана будет проводить более открытую политику, сказал журналистам в понедельник глава ведомства Мухтар Бабаев.

"Главным новшеством в деятельности министерства экологии и природных ресурсов станет более открытая политика. Мы будем более тесно работать с общественностью. Есть немало вопросов, которые нужно обсуждать. Постараемся оправдать надежды в этой сфере", - сказал Бабаев.

Отвечая на вопрос о возможных структурных реформах, министр ответил, что в настоящее время он знакомится с ситуацией.

Отметим, что на должность министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев был назначен 23 апреля 2018 года. До назначения на эту должность он возглавлял производственное объединение "Азерикимья".