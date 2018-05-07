Расул Чунаев: Мою фамилию запомнили неверно

2018-05-07 12:15 | www.oxu.az | 7

Азербайджанский греко-римский борец Расул Чунаев (71 кг) был близок к завоеванию золотой медали на чемпионате Европы в дагестанском Каспийске.

Как передает Oxu.Az, четыре года назад в финале ЧЕ в финской Вантаа Чунаев проиграл венгру Тамашу Леринцу, а в этот раз уступил в решающей встрече россиянину Адаму Кураку.

После встречи Чунаев говорил, что упустил победу в финале ввиду серьезной травмы спины, из-за которой даже хотел завершить карьеру.

В интервью Oxu.Az Чунаев также рассказал, что чувствовал себя в Каспийске как дома:

«Мой дед переселился из Дагестана в Балакен. Сам я родился в селе Ени Шариф Балакенского района, но у меня много родственников в Махачкале. К примеру, там живут мои тети.

Если вы заметили, зрители поддерживали и меня, и моего соперника. Но, наверное, я получал больше поддержки.

Как известно, по национальности я аварец. Поэтому в Дагестане, кроме родственников, меня поддерживали и местные жители.

Из легионеров нашей сборной Шариф Шарифов, Джамаледдин Мухаммедов – дагестанские аварцы. Мы общаемся друг с другом на аварском. Но в разных регионах свои диалекты. К примеру, мы с Шарифом хорошо понимаем друг друга (смеется)».

Расул Чунаев также посетовал на то, что некоторые журналисты неправильно произносили его фамилию:

«Впервые мое имя неправильно произнес спортивный корреспондент телеканала AzTV Фикрет Адыгезаллы. Каждый раз он называл меня «Джунаевым».

Однажды я сделал ему замечание. Но после него многие запомнили мою фамилию как «Джунаев», а не «Чунаев»».

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

