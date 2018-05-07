Расул Чунаев: Мою фамилию запомнили неверно

2018-05-07 12:15 | www.oxu.az | 7
Азербайджанский греко-римский борец Расул Чунаев (71 кг) был близок к завоеванию золотой медали на чемпионате Европы в дагестанском Каспийске.
Как передает Oxu.Az, четыре года назад в финале ЧЕ в финской Вантаа Чунаев проиграл венгру Тамашу Леринцу, а в этот раз уступил в решающей встрече россиянину Адаму Кураку.
После встречи Чунаев говорил, что упустил победу в финале ввиду серьезной травмы спины, из-за которой даже хотел завершить карьеру.
В интервью Oxu.Az Чунаев также рассказал, что чувствовал себя в Каспийске как дома:
«Мой дед переселился из Дагестана в Балакен. Сам я родился в селе Ени Шариф Балакенского района, но у меня много родственников в Махачкале. К примеру, там живут мои тети.
Если вы заметили, зрители поддерживали и меня, и моего соперника. Но, наверное, я получал больше поддержки.
Как известно, по национальности я аварец. Поэтому в Дагестане, кроме родственников, меня поддерживали и местные жители.
Из легионеров нашей сборной Шариф Шарифов, Джамаледдин Мухаммедов – дагестанские аварцы. Мы общаемся друг с другом на аварском. Но в разных регионах свои диалекты. К примеру, мы с Шарифом хорошо понимаем друг друга (смеется)».
Расул Чунаев также посетовал на то, что некоторые журналисты неправильно произносили его фамилию:
«Впервые мое имя неправильно произнес спортивный корреспондент телеканала AzTV Фикрет Адыгезаллы. Каждый раз он называл меня «Джунаевым».
Однажды я сделал ему замечание. Но после него многие запомнили мою фамилию как «Джунаев», а не «Чунаев»».