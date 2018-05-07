BP огласила сроки начала бурения первой скважины на мелководье Абшерона

2018-05-07 11:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Компания BP рассчитывает приступить к бурению первой скважины на потенциально перспективных структурах, расположенных на мелководье Абшерона (SWAP), в начале 2019 года, сказал журналистам в понедельник вице-президент по внешним связям компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, компания продолжает подготовительную работу к началу бурения на контрактных площадях.

"Были выбраны локации для бурения трех скважин. Они будут расположены в разных зонах на контрактной площади. Эта структура обладает хорошими перспективными запасами. К бурению, скорее всего, приступим в начале 2019 года", - сказал Асланбейли.

Контракт на проведение геологоразведочных работ и разработку потенциальных структур на мелководье Абшеронского полуострова был подписан в декабре 2014 года между азербайджанской госкомпанией SOCAR и BP и ратифицирован в апреле 2015 года.

Территория, которую охватывает соглашение, простирается вдоль южной части Абшерона и занимает площадь порядка 1,9 тысячи квадратных километров. На данной территории глубина моря составляет до 25 метров, а глубина залегания потенциально продуктивной толщи - 3000-5000 метров.