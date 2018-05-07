Ильхам Алиев на открытии нового дорожного узла – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 12:22 | www.oxu.az | 7

В понедельник состоялось открытие перехода от Бакинского Олимпийского стадиона до проспекта Гейдара Алиева и разноуровневого дорожного узла.

Как передает Oxu.Az, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель правления Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что протяженность закрытой части построенного здесь туннеля составляет 130 метров, открытой части – 366 метров.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 мая принял участие в открытии перехода от Бакинского Олимпийского стадиона до проспекта Гейдара Алиева и разноуровневого дорожного узла.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.