Фарид Гаибов: Организация спортклубами гимнастических соревнований для детей – большая поддержка нашей Федерации (ФОТО)

2017-03-28 16:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Организация спортивными клубами различных гимнастических соревнований для детей – это большая помощь и поддержка нашей Федерации, сказал Trend во вторник генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов.

В Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" в Баку 28 марта состоялся Весенний Кубок по художественной гимнастике спортивного клуба "Гемрюкчу" при спортивно-оздоровительном центре Государственного таможенного комитета Азербайджана. Одним из гостей соревнований стал Фарид Гаибов, с которым Trend удалось пообщаться.

"Во-первых, я хотел бы выразить благодарность спортивному клубу "Гемрюкчу". Соревнования организованы на очень хорошем уровне. Организация подобных соревнований спортивными клубами - это большая поддержка в деле нашей федерации, ведь они помогают нам популяризировать этот вид спорта. Чем больше будет соревнований для маленьких детишек, тем более полезно это будет для развития гимнастики. Много говорится о том, что художественная гимнастика – самый популярный из всех гимнастических видов, и сегодня мы видим на соревнованиях много зрителей. Казалось бы, выступают детишки, которым по 6-7 лет, а трибуны заполнены", - сказал Гаибов.

По его словам, другим позитивным моментом стало то, что организаторы награждали всех гимнасток.

"Они большие молодцы. Сегодня все были победителями, получился настоящий праздник гимнастики. Ведь это праздник, когда дети радуются, уходят с подарками, дипломами, медалями. Проигравших нет, и это то, что нам действительно нужно. Плюс это огромный стимул для детей, так как они будут продолжать заниматься спортом, соревнования останутся в памяти, они будут тренироваться еще больше, чтобы получать призы. Это уже большая польза", - сказал Гаибов.

Он отметил, что художественная гимнастика развивается в 13 регионах Азербайджана.

"Мы видим, что сейчас люди находят возможность приезжать на соревнования в Баку из Гянджи, Кюрдамира, из близлежащих к Баку поселков – Зиря, Забрат, Шаган. Не все дети могут участвовать и выигрывать медали на республиканских и бакинских первенствах, а на таких соревнованиях как Весенний кубок у них всегда есть шанс бороться за высокие места. Мы планируем и в дальнейшем продолжать организовывать турниры, есть календарь, специальная группа, которая занимается именно такими соревнованиями для детей. Еще раз отмечу, что в данном случае соревнования организованы спортивным клубом "Гемрюкчу", инициатива исходила от них. Мы оказали им определенную поддержку, выделили судей, но основную работу сделали они. Очень радует, когда клубы помогают федерации, это для нас большая поддержка", - сказал Гаибов.

В Весеннем кубке, организованных совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана, принимает участие 160 гимнасток из Баку и регионов страны.

Гимнастки 2007-2009 и 2010-2011 годов рождения выступают в многоборье по итогам выступлений с обручем, мячом и вольных упражнений, а также проходит выступление групповых команд.

В индивидуальных соревнованиях выступают спортсменки в возрастных категориях 2005-2006, 2002-2004 и старше 2001 года рождения.

В ходе соревнований определены победители в номинациях "Самая юная гимнастка", "Самая техничная гимнастка", "Самая волевая гимнастка". Комиссия по честной игре Национального олимпийского комитета Азербайджана представила специальные награды в номинациях "Тренер, преданный принципам честной игры", "Арбитр, преданный принципам честной игры" и "Спортсмен, преданный принципам честной игры".

В церемонии открытия соревнований приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета, директор спортивно-оздоровительного центра Государственного таможенного комитета Азербайджана Хазар Исаев и генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов.

(Автор: Максим Цурков)