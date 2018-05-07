При поддержке Международного банка Азербайджана прошел «Форум человеческого капитала – 2018» ®

2018-05-07 12:33 | www.apa.az | 7

В Баку прошел «Форум человеческого капитала – 2018», главным спонсором которого стал Международный банк Азербайджана (МБА). Организаторами мероприятия являлись Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и HR Society. Основными участниками конференции стали HR менеджеры финансовых организаций, члены общества HR Society, специалисты по управлению кадрами, профессиональные тренеры и консультанты.

Во вступительной речи президент АБА Закир Нуриев отметил: «Основной целью этого мероприятия является оказание поддержки профессиональному развитию специалистов по работе с кадрами, обмен опытом между ними. Надеюсь, что в целом эти шаги способствуют достижению поставленной цели».

Форум состоял из двух панелей. Первая панель под названием «Ключ к успеху: роль человеческого капитала в достижении результатов» прошла под модераторством начальник управления кадровыми ресурсами Палаты надзора над финансовыми рынками Айтян Гусейновой. В своем выступлении она отметила следующее: «Мы должны следить за новшествами в сфере управления кадрами и совместно оценивать возможности их применения в Азербайджане, а также мотивировать к постоянной работе в этом направлении».

Первая панель форума также охватила такие темы, как роль HR менеджеров в формировании человеческого капитала, привлечение талантливых кадров и их мотивация, устранение страхов к новшествам, методологию DISC. На эти темы с презентациями выступили директор Азербайджанского Банковского Учебного Центра (АБУЦ) Джаваншир Абдуллаев, HR директор Gilan Holding Аллахверди Багиров, международный тренер и коуч по ораторскому искусству Рашад Байрамов, руководитель компании İş Kavramları Danışmanlık Hizmetleri и HR-консультант Гасан Тахсин Гюнгер, менеджер по развитию бизнеса АБУЦ Рауф Агаев.

Вторая панель форума охватила тему «Международная практика в сфере управления человеческими ресурсами» и прошла под модераторством генерального директора Международного Банка Азербайджана и председателя экспертной группы по «Стратегии обучения и человеческим ресурсам» при АБА Айнур Сулейманлы. В своем выступлении Айнур Сулейманлы рассказала о мероприятиях, проводимых в банке с целью развития кадров: «Международный Банк Азербайджана старается использовать самую передовую практику в сфере управления кадрами, а также активно поддерживать развитие кадрового потенциала в финансовом секторе страны. Международный Банк Азербайджана и в будущем будет поддерживать подобные инициативы, нацеленные на развитие человеческих ресурсов в стране».

В рамках второй панели форума были представлены презентации на такие темы, как планирование стратегической рабочей силы, автоматизация HR процессов, самоуправление, применение диагностирующих инструментов во время выбора талантов, инновации в сере управления кадрами, мотивация сотрудников и другие. Спикерами второй панели стали представители компании PwC Анджелика Баткувич, Зарина Зейналова, представители компании KPMG Марианна Данилина, Светлана Ткач, Оксана Щедрина, бизнес-тренер и консультант Наталья Краснова, представители компании HAY Group Умут Думан и Эрсин Йылдырым.

Помимо Международного банка Азербайджана, являющегося главным спонсором форума, компания Prospect ERP также является бронзовым партнером мероприятия. Организационную поддержку также оказали сайт BBN.az, Yapı Kredi Bank Azerbaijan, PwC, KPMG, HAY Group, ООО Antaris, İş Kavramları Danışmanlık и сайты MKS.az, Financetime.info.