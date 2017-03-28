Турция и Беларусь обсудили перспективы развития двусторонних отношений

2017-03-28 16:21 | www.trend.az | 2

Перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества обсуждены 28 марта в Анкаре на политических консультациях между министерствами иностранных дел Беларуси и Турции, сообщили Белта в пресс-службе МИД.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, турецкую - заместитель министра иностранных дел Умит Ярдым. Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в гуманитарной сфере, развитие договорно-правовой базы. Состоялся детальный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Олег Кравченко также провел переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом. Кроме того, он встретился с заместителем министра экономики Турции Фатихом Метином. Стороны обсудили развитие двусторонних контактов в экономической и инвестиционной сферах, а также подготовку девятого заседания белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии, запланированного на июнь в Минске.