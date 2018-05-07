Президент провел встречу – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-05-07 12:49 | www.oxu.az | 7

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан, членом Группы европейских консерваторов и реформаторов, депутатом из Великобритании Сайядом Керимом.

Как передает Oxu.Az, отметив успешное развитие отношений с Европейским союзом, глава государства с удовлетворением вспомнил о своих последних встречах в Европейской комиссии, по итогам которых началась работа над новым соглашением.



Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время Азербайджан уже подписал или принял документ о стратегическом партнерстве с 1/3 стран-членов ЕС. Оценив это как показатель наших хороших отношений, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, добавив, что роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы со временем веще больше растет.



В свою очередь, Сайяд Керим и члены делегации поздравили главу государства со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. С.Керим выразил удовлетворение в связи с тем, что в течение последних двух лет сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом развивается в позитивном и конструктивном русле. Он отметил, что переговоры между Европейским союзом и Азербайджаном, которые начались в 2017 году, успешно продолжаются.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев выразил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

11:06

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 7 мая, принял делегацию в составе членов Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан.



Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.