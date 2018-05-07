Необычный наряд Айсель Мамедовой на синей дорожке Евровидения-2018 (ФОТО)

2018-05-07 12:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия) официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. Делегации 43 стран-участниц прошли по синей дорожке.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова появилась перед публикой в наряде дизайнера Сабины Гусейн - темного цвета, выполненного с элементами этнических мотивов.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне.