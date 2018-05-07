В Азербайджане в 2,6 раза выросла выдача сертификатов е-подписи

2018-05-07 12:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Общее число сертификатов электронной подписи, выданных Национальным центром сертификации, превысило 140 тысяч, сказал в понедельник директор отдела маркетинга Информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Джейхун Мамедов.

По словам Мамедова, по итогам четырех месяцев текущего года число выданных сертификатов е-подписи в стране выросло более чем в 2,6 раза.

"Это является наглядным примером того, что интерес населения к использованию е-подписи растет. В целом по стране было осуществлено около 25 миллионов электронных операций с использованием е-подписи",- сказал Мамедов.

Как отметил Мамедов, со следующего года в Азербайджане начнется выдача удостоверений личности нового поколения, в которые будут интегрированы сертификаты е-подписи, что способствует массовому их использованию в стране, так как каждый гражданин станет обладателем е-подписи.