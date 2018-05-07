Иран обещал "болезненный" ответ в случае выхода США из ядерной сделки

2018-05-07 12:37 | www.trend.az | 6

Ответ Тегерана в случае выхода США из ядерной сделки будет болезненным для Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"Выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому — ред.) — дело непростое, действия Ирана в ответ на этот шаг будут невообразимыми и весьма болезненными для Америки", — приводит телекомпания IRIB его слова.

Он отметил, что Тегеран разработал различного рода опции на случай, если США выйдут из ядерной сделки, а сам выход станет поворотным моментом в формировании еще большего недоверия к правящей верхушке США, сообщает телекомпания.

По словам Касеми, Иран не станет первым выходить из ядерной сделки, однако примет "необходимые решения", если Совместный всеобъемлющий план действий не будет приносить пользу иранскому народу.