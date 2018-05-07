Совладельцами картины Пикассо стали 25 тысяч человек

2018-05-07 13:05 | www.oxu.az | 6

Тысячи интернет-пользователей договорились совместно купить картину Пабло Пикассо «Мушкетер», которая в пятницу была продана за 2 млн долларов.

Как передает Oxu.Az, шедевр не будет висеть на стене в их квартирах, тем не менее, он принадлежит всем им одновременно.

Полотно 1968 года под названием «Мушкетер» (Buste de mousquetaire / Musketeer Bust) продавалось по выгодной цене - два миллиона швейцарских франков, или около 2 млн долларов.

В течение трех дней 25 000 человек купили 40 000 акций по цене 50 швейцарских франков (около 51 доллара США), чтобы с гордостью называть себя владельцами этого произведения искусства.

В духе мушкетеров – «один за всех и все за одного» – новые владельцы картины решили отправить приобретение в женевский Музей современного искусства. Его директор Лайонел Бовьер рассказал, что был поражен глубиной проекта.

Каждому владельцу произведения Пикассо была выдана индивидуальная карточка с уникальным номером картины, что позволяет им прийти и полюбоваться ею по желанию – бесплатно и в любое время.

Картина «Мушкетер» останется в Женеве до начала октября, дальнейшую ее судьбу также определят совладельцы.