Путин в четвертый раз стал президентом России - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 13:15 | www.oxu.az | 9

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации Владимира Путина, он четвертый раз вступил в должность президента России. Как передает, на инаугурацию Путин отправился из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля, он доехал до БКД на российском лимузине «Кортеж». Президент впервые сел в этот автомобиль.

Принятие присяги прошло в Андреевском зале БКД. «Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — зачитал Путин текст присяги.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с пяти до шести лет.

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Проходит инаугурация Владима Путина.

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