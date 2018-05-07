Жителя Лянкярана убили и похоронили в подвале

2018-05-07 13:20 | www.oxu.az | 7

Отдел полиции Лянкярана раскрыл дело об исчезновении жителя Лянкярана.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 19 марта в Отдел полиции Лянкярана поступила информация о том, что житель Лерикского района Мириса Бабаев три дня назад пропал без вести на территории села Сутамурдов.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры было установлено, что М.Бабаева убил житель поселка Ашагы Нюведи Талят Дадашов и захоронил тело в подвале своего дома.

Тело М.Бабаева эксгумировано. Т.Дадашов задержан.