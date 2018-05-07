При поддержке Межбанка Азербайджана в Баку прошел «Форум человеческого капитала – 2018» (ФОТО)

2018-05-07 12:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку прошел «Форум человеческого капитала – 2018», главным спонсором которого стал Международный банк Азербайджана (МБА). Организаторами мероприятия являлись Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и HR Society.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, основными участниками конференции стали HR менеджеры финансовых организаций, члены общества HR Society, специалисты по управлению кадрами, профессиональные тренеры и консультанты.

Во вступительной речи президент АБА Закир Нуриев отметил: «Основной целью этого мероприятия является оказание поддержки профессиональному развитию специалистов по работе с кадрами, обмен опытом между ними. Надеюсь, что в целом эти шаги способствуют достижению поставленной цели».

Форум состоял из двух панелей. Первая панель под названием «Ключ к успеху: роль человеческого капитала в достижении результатов» прошла под модераторством начальника управления кадровыми ресурсами Палаты надзора над финансовыми рынками Айтен Гусейновой. В своем выступлении она отметила следующее: «Мы должны следить за новшествами в сфере управления кадрами и совместно оценивать возможности их применения в Азербайджане, а также мотивировать к постоянной работе в этом направлении».

Первая панель форума также охватила такие темы, как роль HR менеджеров в формировании человеческого капитала, привлечение талантливых кадров и их мотивация, устранение страхов к новшествам, методологию DISC. На эти темы с презентациями выступили директор Азербайджанского Банковского учебного центра (АБУЦ) Джаваншир Абдуллаев, HR директор Gilan Holding Аллахверди Багиров, международный тренер и коуч по ораторскому искусству Рашад Байрамов, руководитель компании "İş Kavramları Danışmanlık Hizmetleri" и HR-консультант Гасан Тахсин Гюнгер, менеджер по развитию бизнеса АБУЦ Рауф Агаев.