Премьер Турции сделал предупреждение Евросоюзу

2017-03-28 16:55 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предостерег Евросоюз от вмешательства во внутренние дела страны, выступая в преддверии намеченного на 16 апреля конституционного референдума, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«У Турции ни с кем проблем нет, но тем, кто упорно желает развить кризис, мы не позволим этого сделать. ЕС 54 года тянет с принятием Турции в его члены. Я предупреждаю ЕС: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь своими. Разве покрывать (запрещенную в Турции) Рабочую партию Курдистана и членов FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.) – это ваше дело?», - заявил Йылдырым на митинге в городе Караман.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

Н.О.