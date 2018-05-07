ПЕА провела мероприятие в честь 95-летия Гейдара Алиева

2018-05-07 13:20 | www.apa.az | 8

Сегодня партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) провела мероприятие в честь 95-летия Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что Гейдар Алиев посвятил 75 лет своей жизни азербайджанскому народу и государству.

А.Ахмедов отметил, что идеи Г.Алиева живут и сейчас: «Молодое поколение должно изучать наследие и идеи Гейдара Алиева. Каждый азербайджанец хранит в сердце память о нем».

На мероприятии был показан портрет Гейдара Алиева, написанный известным художником Сакитом Мамедовым.

Архитектор и художник Расим Алиев отметил, что Гейдар Алиев является спасителем азербайджанского народа, выдающейся личностью.

Он поделился воспоминаниями об общенациональном лидере.