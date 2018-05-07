Владимир Путин вступил в должность президента России

2018-05-07 13:25 | www.apa.az | 8

Президент России приехал в Большой Кремлевский дворец на российском лимузине проекта «Кортеж».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, переизбранный на новый президентский срок Владимир Путин вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.

Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.





Инаугурация началась с внесения знаменосцами Роты почетного караула государственного флага, Штандарта президента (изображение двуглавого орла на фоне триколора), Конституции и Знака президента.

Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. Его путь из кабинета к выходу из Первого корпуса Кремля СМИ показали в прямом эфире. Чтобы переехать в Большой Кремлевский дворец президент впервые воспользовался новым лимузином проекта «Кортеж».

Избранный президент прошел через Георгиевский и Александровский залы и поднялся к трибуне. Затем он принес присягу на Конституции.

После этого председатель Конституционного суда объявил о вступлении президента в должность и вручил ему символы власти. В зале зазвучал российский гимн, а над резиденцией подняли дубликат Штандарта президента.



После присяги Владимир Путин выступил с инаугурационной речью. Он подчеркнул, что «осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией» и заявил, что считает своим долгом "сделать все для мирного и процветающего будущего страны».

Президент назвал целью своей жизни «служение людям и Отечеству», отметив, что «Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше».

Он также поблагодарил россиян за искреннюю поддержку его кандидатуры на выборах.

«В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», — сказал Путин.



Глава государства охарактеризовал нынешнее время как "бурную эпоху перемен" и подчеркнул, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

«Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России», — добавил глава государства.

Среди приглашенных на инаугурацию оказались бывший мэр Москвы Юрий Лужков. И российский актер Стивен Сигал. Последний прибыл в столицу вместе с женой.

После принесения клятвы Путин выйдет через Красное крыльцо на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. А уже потом отправится на службу в Благовещенский собор.

В отличие от инаугураций 2000, 2004 и 2012 годов, Владимир Путин впервые прибудет в Кремль без супруги. С Людмилой Путиной, как известно, глава государства развелся в 2013 году.

Напомним, на церемонии инаугурации принимает участие также посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.