Цена биткоина снижается после роста на прошлой неделе

2018-05-07 12:54 | www.trend.az | 10

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром опускается в цене в рамках коррекции после удорожания на прошлой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 4,69%, до 9,327 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 4,09%, до 9,28 тысячи долларов, на OKEx — на 4,49%, до 9,292 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют — Ethereum — на 6,74%, до 753,18 доллара, Ripple — на 6,59%, до 0,82 доллара, Bitcoin Cash — на 7,53%, до 1,613 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 435,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.