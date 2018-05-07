Лидер турецкой оппозиционной партии обещала провести системные и экономические реформы в Турции

2018-05-07 13:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Глава оппозиционный партии «İyi Parti» Мераль Акшенер обещала провести системные и экономические реформы в Турции в случае ее избрания на пост главы государства, сообщают в понедельник турецкий СМИ.

Акшенер отметила, что турецкое правительство допускает ошибки, которые приводят к экономическим проблемам, из-за которых страдает турецкий народ.

Глава оппозиционной партии также отметила, что в случае ее избрания президентом Турции, приоритетом для нее станет улучшение социальной жизни граждан страны.

В Турции 24 июня пройдут президентские и парламентские выборы.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.