Бакинцам посоветовали носить медицинские маски

2018-05-07 13:50 | www.oxu.az | 8

Превышение нормы содержания газовых примесей в воздухе Баку в три раза - это тревожный сигнал. Об этом сказал Oxu.Az президент Центра экологического прогнозирования Азербайджана, эколог Тельман Зейналов.

Как сообщалось ранее, в прошедшую пятницу в ряде районов Баку наблюдался тяжелый воздух. Горожане жаловались на тошноту и головные боли.

Специалисты Департамента национального мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на основе запроса сайта Oxu.Az провели оперативный мониторинг в связи с неприятным запахом в ряде районов Баку.

Результаты анализов показали, что газовые примеси в атмосферном воздухе превысили санитарную норму в три раза.

По словам Т.Зейналова, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от болезней, связанных с загрязнением воздуха, ежегодно погибает 7 млн человек.

«Результаты проведенного исследования показали, что низкое качество воздуха является следствием несоблюдения принципов социально-экологической ответственности в таких сферах, как транспорт, энергетика, производство и утилизация отходов в наиболее густонаселенных городах мира», - сказал эколог.

Он отметил, что станции мониторинга качества воздуха, которые используются в настоящий момент, формируют общий индекс качества воздуха в городе на основе образцов, взятых лишь в нескольких местах города. Системы мониторинга не могут определить источник загрязнения и не предоставляют данные в реальном времени.

«Большое количество вредных примесей и газов оказывает на окружающую среду и здоровье человека сильное негативное воздействие. Основными соединениями, загрязняющими атмосферу, являются оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен, также в воздухе больших городов присутствует ртуть, кадмий, свинец, никель, более 50 углеводородов и другие примеси, большинство из которых являются высоко токсичными», - отметил Зейналов.

Эколог посоветовал жителям столицы надевать респираторы или хотя бы медицинские маски, когда чувствуют в воздухе неприятный запах.

«Правда, есть такие газовые примеси, которые не имеют запаха, но, тем не менее, высокотоксичны. Они могут вызвать головную боль и тошноту», - подытожил эколог.

Али МАМЕДОВ

