В Азербайджане определились группы Альфа Лиги по мини-футболу (ФОТО)

2018-05-07 13:20 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация мини-футбола Азербайджана (AMF) при генеральном спонсорстве компании Bakcell представила любителям футбола новый проект Alfa Liqa, сообщили Trend Life в пресс-службе AMF. презентация и жеребьевка прошла в Бакинском бизнес-центре.

Ведущий вечера Араз Ахмедов после приветствия гостей предоставил слово генеральному секретарю AMF Азеру Гусейнову.

Было отмечено, что создание Alfa Liqa направлено на дальнейшую популяризацию и массовость мини-футбола в стране. В Alfa Liqa могут принимать участие футболисты, не обладающие профессиональным статусом. Чемпионат пройдет под девизом "Ulduz olmaq vaxtıdır!" (Время становиться звездой!). Для любителей футбола участие в Alfa Liqa, которая будет проведена на высоком профессиональном уровне, станет замечательной возможностью проявить себя, показать свое умение и стать звездой мини-футбола среди любителей. Alfa Liqa пройдет на протяжении двух месяцев, а победитель при содействии AMF и Bakcell представит Азербайджан в Лиге чемпионов Европы по мини-футболу, который пройдет в Словении в сентябре этого года. В прошлом году Лига чемпионов Европы прошла с участием представителей двадцати стран. Участие представителя Азербайджана в Лиге чемпионов Европы в этом году станет историческим событием.

Еще одним важным событием станет тот факт, что футболисты, зарекомендовавшие себя в Alfa Liqa, будут включены в сборную Азербайджана по мини-футболу среди любителей, которая будет принимать участие в международных турнирах, чемпионатах мира и Европы.

Тренером национальной сборной будет Эльшад Гулиев, обладающий PRO категории, работал в клубах “Rəvan” и “İnter”. В настоящее время является тренером команды “Marafon”, занимающей второе место в Высшей лиги по футзалу.

Также было отмечено, что AMF после Европейской федерации мини-футболы стала членом Всемирной федерации мини-футбола. Гостям был представлен видеоматериал, был представлен кубок Alfa Liqa, выполненный в серебре с позолотой.

В церемонии "слепой" жеребьевки приняли участие представители Bakcell Эльнур Сафаров и Azfar Group Махир Джабиев, президент ФК “Zirə” Натиг Исмайлов и тренер национальной сборной Эльшад Гулиев, которые пожелали участникам успехов. 32 команды распределены в восьми группах.

A – İOSC, Rezident, Pepsi, Baktelekom

B – İCE, Sirab, Turin, Carclub