Театралы Азербайджана смогут бесплатно посмотреть спектакль Московского театра сатиры

2017-03-28 16:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Россотрудничества и портала OnLine Театр 29 марта в 20:00 часов по бакинскому времени состоится свободный показ спектакля Московского театра сатиры "Двенадцатая ночь" (16+), сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Спектакль смогут посмотреть все посетители интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (aze.rs.gov.ru).

В "Двенадцатой ночи", своей последней комедии, Шекспир прощается с веселостью бытия. Здесь гармонично сплелись озорство бесконечных розыгрышей, романтика и жизненная достоверность, веселое очарование поступков, поэзия и остроумная проза. В спектакле, поставленном режиссером Павлом Сафоновым чувства героев вполне земные, а вот мир, в которым они живут… Впрочем, пусть пока это останется загадкой.

(Автор: Джани Бабаева)