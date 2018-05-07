Начался детальный инжиниринг проекта разработки месторождения Карабах

2018-05-07 13:45 | www.apa.az | 7

Производственное объединение «Азнефть» Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) приступило к детальному инжинирингу проекта разработки месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Natural Gas World, об этом сообщил глава «Азнефть» Дашкын Искендеров. «Мы работаем над вводом в разработку новых месторождений по двум направлениям, одним из которых является привлечение к разработке структур с подтвержденными запасами углеводородов. С этой целью на днях начались работы по детальному инжинирингу проекта разработки месторождения Карабах. Второе направление предусматривает изучение перспективных структур, определение их нефтегазоносности путем бурения поисково-разведочных скважин и дальнейших ввод в разработку. Для этой цели продолжаются полевые геолого-геофизические работы. В последующие годы прогнозируется выявление новых перспективных площадей в южном направлении Каспийского моря путем изучения переходной зоны суша-море», - сказал Д.Искендеров.