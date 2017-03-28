Россия ускорит таможенную проверку экспортируемой Азербайджаном агропродукции

2017-03-28 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Россия организует работу экспертов на погранично-пропускном пункте "Самур" с целью сокращения времени, затрачиваемого на экспертизу сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Азербайджана, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, данная договоренность была достигнута в рамках сегодняшней встречи сотрудников Хачмазского таможенного управления ГТК Азербайджана с представителями Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России на погранично-пропускном пункте "Самур", расположенном на азербайджано-российской границе.

В ходе встречи азербайджанская сторона довела до внимания российских коллег задержку в получении результатов экспертизы азербайджанской сельхозпродукции, проводимой в России. Было отмечено, что это приводит к задержке транспорта на границе, дополнительным расходам, порче продукции и невыполнению поставок в назначенные сроки.

Российская сторона, в свою очередь, обещала проинформировать в связи с данным вопросом соответствующие структуры. Кроме того, на погранично-пропускном пункте будет организована работа специальных экспертов, что позволит ускорить проведение экспертизы.

Стороны также подчеркнули важность первичного обмена информацией и синхронизации процесса пересечения границы грузовым транспортом.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)