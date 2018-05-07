США не исключают войны с Северной Кореей

2018-05-07 14:03 | www.oxu.az | 7

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что война с Северной Кореей остается одним из вариантов действий администрации президента Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CBS.

Она отметила, что нынешняя администрация заняла позицию, показывающую КНДР, что может произойти с ней, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

«Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Но это один из возможных вариантов», - пояснила постоянный представитель.

Заявление Хейли прозвучало на фоне слов американского лидера об «успешной подготовке» ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Трампа, дата и место встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.