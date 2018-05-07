В Баку состоялась научная конференция "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана" (ФОТО)

2018-05-07 13:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научная конференция "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана", посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На открытии конференции председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила огромную роль и значение деятельности Гейдара Алиева в развитии азербайджанского музыкального искусства второй половины ХХ века, его неоценимую поддержку и личное внимание к деятелям культуры. Идеи Гейдара Алиева, отметила председатель СКА, сегодня также являются направляющим вектором в развитии национального музыкального искусства. Отрадно, что традиции, заложенные Гейдаром Алиевым, сегодня продолжаются главой нашего государства, Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Затем с докладами выступили секретари СКА – заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова («Гейдар Алиев – покровитель культуры и искусства»), Джалал Аббасов («Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана»), Сардар Фараджев («О сочинениях азербайджанских композиторов, посвященных Гейдару Алиеву») и Алия Мамедова («Гейдар Алиев и творческая молодежь»).