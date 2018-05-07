Али Гасанов: Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный АДР (ФОТО) (версия 2)

2018-05-07 13:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный Азербайджанской Демократической Республикой (АДР).

Об этом, выступая в понедельник на научно-практической конференции на тему «Гейдар Алиев и концепция развития Азербайджана», проведенной при организации Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Впервые азербайджанская власть стала рассматривать НПО как партнеров именно в период руководства Гейдара Алиева, и в результате был создан Совет государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана. Совет и сегодня успешно продолжает свою работу», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что память о Гейдаре Алиеве живет в сердце каждого азербайджанца, любящего свой народ.

Помощник Президента подчеркнул, что в авангарде заслуг общенационального лидера перед азербайджанским народом находится его миссия по спасению азербайджанского государства в 1993 году.

Он отметил, что ежегодно 15 июня в стране отмечается День национального спасения. "Гейдар Алиев спас азербайджанское государство от реальной угрозы уничтожения. Эта спасительная миссия в истории Азербайджана связана именно с именем великого лидера. Когда в 1993 году по возвращении в Азербайджан Гейдар Алиев приступил к выполнению этой миссии, в стране шла гражданская война", - сказал Али Гасанов.

Он отметил, что ситуация была очень тяжелой, и во главе этой ситуации стояли люди, захватившие в то время власть, и называвшие себя политиками.

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