Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США

2018-05-07 13:45 | www.trend.az | 7

Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США, если они будут ограничивать его влияние как в регионе Ближнего Востока, так и в мире. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

"Если они хотят удостовериться в том, что мы не стремимся обладать ядерной бомбой, мы неоднократно заявляли, что это не так и мы не будем... но если они хотят ослабить Иран и ограничить его влияние будь или в регионе, или во всем мире, Иран будет яростно сопротивляться", - приводит агентство Reuters слова Роухани.

По данным агентства, президент также заявил, что США будут сожалеть о своем решении, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп не раз уже утверждал, что иранская сделка не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января 2018 года, когда подошло время очередной "сертификации" соглашения, глава администрации США оставил в силе режим заморозки санкций против Ирана, но предупредил, что больше делать этого не будет. Как ожидается, президент объявит о своем решении до 12 мая.

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