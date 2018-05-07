Али Ахмедов: О Гейдаре Алиеве вспоминают каждый день

2018-05-07 14:19 | www.oxu.az | 7

Заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед государством и народом Азербайджана велики. Проделанные им ради развития страны работы сегодня проявляются во всех сферах. Поэтому об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве вспоминают не только в преддверии дня рождения, а каждый день.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии Ени Азербайджан Али Ахмедов на мероприятии, проведенном в связи с 95-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, успешная политика общенационального лидера способствовала развитию каждой сферы в Азербайджане, а определенные Гейдаром Алиевым ценности служат азербайджанскому народу:

«В этом плане его заслуги перед народом невозможно счесть годами. Азербайджанская молодежь выполняет свою работу, изучая ценности Гейдара Алиева».