Банк Республика начинает кампанию «Бесплатно на все 100%»

2018-05-07 14:40 | www.oxu.az | 5

В рамках кампании «Бесплатно на все 100%», которая проводится в честь 100-летия со дня образования АДР, Банк Республика объявляет о бесплатных операционных услугах для юридических лиц и частных предпринимателей.

В период кампании, которая будет длиться ровно 100 дней, корпоративные клиенты в течение одного месяца смогут воспользоваться нижеследующими операциями без удержания каких-либо комиссий:

Открытие счетов;

Переводы по стране и за рубеж;

Комиссия по конвертации валют;

Бизнес-карты;

Зарплатные карты;

Электронный банкинг;

Пос-терминал;

Обналичивание со счета;

Другие услуги.

Итак, для новых клиентов вышеотмеченные услуги будут предоставляться абсолютно бесплатно целый месяц. По истечении льготного периода участники кампании получат специальные тарифы в зависимости от объема операций, которые будут выгодно отличаться от стандартных условий банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального Банка Азербайджанской Республики и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу «Sizə faydalı».

В числе акционеров Банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий Государственный Банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.