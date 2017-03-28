Вынесен приговор членам преступной группировки, совершившим кражу из кабинета проректора Университета «Одлар Юрду»

2017-03-28 17:00 | www.apa.az | 3

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в краже Субхана Алекперова, Парвиза Гулиева, Хазрета мамелова, Вюгара Велиева, Мирсанана Сеидова, Фарахима Бахышова и Рамина Аббасова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова обвиняемые выступили с последним словом и выразили раскаяние в содеянном.

Обвиняемый Вюгар Алиев заявил, что он невиновен.

Затем был вынесен приговор.

Согласно приговору, Субхан Алекперов приговорен к 7 годам, Парвиз Гулиев, Хазрет Мамедов, Рамин Аббасов к 9 годам, Вюгар Алиев к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Находящихся под домашним арестом Мирсанана Сеидова и Фарахима Бахышова суд приговорил к штрафу в размере 1500 манатов и 2500 манатов соответственно.

Отметим, что подсудимые обвинялись в краже сейфа с 429 тысячами 722 манатами из кабинета первого проректора университета «Одлар Юрду» Мунира Велиева.