Правительство России ушло в отставку

2018-05-07 14:45 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Согласно конституции, это происходит после вступления в должность - инаугурации - вновь избранного президента. Она состоялась в Кремле в понедельник.

Напомним, голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент России Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

Несколько часов назад президент встретился в Кремле с членами правительства и поблагодарил их за работу. «Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева», - заявил Путин.

Он также назвал ключевую задачу кабмина на ближайшие годы - повышение реальных доходов россиян.