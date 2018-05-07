Российские министры ушли в отставку

2018-05-07 14:46 | www.oxu.az | 4
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина, сообщается на сайте кабмина.
Как передает Oxu.Az, новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель. Конституция РФ предусматривает, что президент после вступления в должность вносит в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра, у депутатов есть неделя, чтобы ее рассмотреть.
До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.
Ранее Financial Times писала, что Путин рассматривает возможность вернуть в кабмин бывшего министра финансов Алексея Кудрина в должности вице-премьера, а Медведева переназначат главой правительства.