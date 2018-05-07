Али Гасанов: Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный АДР (ФОТО) (версия 3)

2018-05-07 14:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный Азербайджанской Демократической Республикой (АДР).

Об этом, выступая в понедельник на научно-практической конференции на тему «Гейдар Алиев и концепция развития Азербайджана», проведенной при организации Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Впервые азербайджанская власть стала рассматривать НПО как партнеров именно в период руководства Гейдара Алиева, и в результате был создан Совет государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана. Совет и сегодня успешно продолжает свою работу», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что память о Гейдаре Алиеве живет в сердце каждого азербайджанца, любящего свой народ.

Помощник Президента подчеркнул, что в авангарде заслуг общенационального лидера перед азербайджанским народом находится его миссия по спасению азербайджанского государства в 1993 году.

Он отметил, что ежегодно 15 июня в стране отмечается День национального спасения. "Гейдар Алиев спас азербайджанское государство от реальной угрозы уничтожения. Эта спасительная миссия в истории Азербайджана связана именно с именем великого лидера. Когда в 1993 году по возвращении в Азербайджан Гейдар Алиев приступил к выполнению этой миссии, в стране шла гражданская война", - сказал Али Гасанов.

Он отметил, что ситуация была очень тяжелой, и во главе этой ситуации стояли люди, захватившие в то время власть, и называвшие себя политиками.

Помощник Президента добавил, что одной из заслуг великого лидера Гейдара Алиева является создание национального единства граждан, что предопределило будущее азербайджанского государства. Поэтому и сегодня в основе развития страны находится стабильность, созданная на основе национального единства, отметил он.

"В день, когда общенациональный лидер вернулся к руководству страной, он сказал, что для каждого азербайджанца главным должен быть вопрос не «Что для меня сделало государство?», а «Что я могу сделать для Родины?» - сказал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что одной из главных заслуг Гейдара Алиева стало то, что великий лидер поднял идею азербайджанства на государственный уровень.

"Одной из главных заслуг общенационального лидера стало определение и закрепление в Конституции направлений политического, общественного развития Азербайджана. В 1993 году Азербайджан мог выбрать разные модели развития. Авторитет Гейдара Алиева был настолько сильным, что, уверен, была бы принята любая выбранная им модель Но он выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный Азербайджанской Демократической Республикой (АДР)", - сказал Али Гасанов.

Он добавил, что созданная Гейдаром Алиевым партия «Ени Азербайджан» играет важную роль в развитии Азербайджана.

"Созданный общенациональным лидером Азербайджан - не только одна из ведущих стран региона, но и обладает большим авторитетом в мире", - сказал помощник Президента.

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