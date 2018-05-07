Глава МИД Великобритании призвал США не выходить из иранской ядерной сделки

2018-05-07 14:53 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не отказываться от иранского ядерного соглашения, заявив, что это «было бы ошибкой».

Как сообщает АПА, об этом говорится в колонке Джонсона для New York Times.

Министр утверждает, что «Иран только выиграет» после отказа от ядерных ограничений.

«Мы имеем все возможности для обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, этот договор имеет наименьшее количество недостатков», – написал он.

Джонсон добавил, что соглашение «имеет недостатки, конечно, но я убежден – их можно исправить».

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что Великобритания вместе с США, Францией и Германией могли бы добиться этого.

Напомним, ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая «исправить ужасные недостатки» ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов «энергично» восстановить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Кроме того, в Иране заявили, что в случае выхода США из ядерного соглашения они также прекратят в нем участие.