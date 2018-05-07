Совет молодых преподавателей представляет: "Открытый урок" (ФОТО)

2018-05-07 14:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совет молодых преподавателей (СМП) UNEC дает старт открытым урокам, сообщает вуз в понедельник.

Первый открытый урок члена правления Совета молодых преподавателей UNEC, доцента кафедры «Технологические машины и отраслевое оборудование» Нурланы Керимовой состоялся на тему «Трубопровод и его классификация». В открытом уроке приняли участие руководство факультета Технологии и дизайна, а также кафедр в составе факультета, члены Совета молодых преподавателей UNEC и другие преподаватели университета.

На уроке состоялось обсуждение таких важных вопросов как значение и цели использования трубопроводов, сроки эксплуатации, правила ведения учета трубопроводов высокого давления, методы защиты от коррозии, потери давления на газопроводе высокого давления, движение жидкостей и тел по трубам.